А. Емельяненко может провести бой в декабре 2019 года в Москве

Руководитель промоушена Gorilla Fighting Championship (GFC) Александр Гурьянов подчеркнул, что российский боец Александр Емельяненко может в декабре провести поединок в Москве.



«Мы обсуждали данный вопрос, о подписании долгосрочного контракта. Мы готовы предложить ему контракт на несколько поединков, необходимо обсудить условия. В декабре у нас планируется турнир в Москве, мы хотели бы, чтобы Александр его возглавил с Александром», — приводит слова Александра Гурьянова ТАСС.



Стоит отметить, что 10 мая 2019 года Емельяненко проведёт поединок в рамках данного промоушена против Луиса Энрике. Напомним, что ранее стало известно о переименовании «Битвы на Волге» в Gorilla Fighting Championship (GFC).