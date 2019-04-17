Тайсумов не примет участия в турнире UFC в Стокгольме из-за Рамадана

Боец UFC Майрбек Тайсумов не будет принимать участие в турнире UFC в Стокгольме из-за того, что бой пройдёт во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан.



Ранее стало известно, что Тайсумов может вернуться в октагон 1 июня на турнире в Стокгольме. Стоит отметить, что ранее USADA применила к Тайсумову шестимесячную дисквалификацию, она вступила в силу задним числом, 8 октября, из-за положительного допинг-теста, сданного после турнира организации в Москве. Дисквалификация Тайсумова уже окончена.



«Майрбек не планирует драться в Стокгольме в связи с тем, что турнир будет идти в месяц Рамадан. Следующий бой он может провести в августе», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.