Нганну рассчитывает на титульный бой после победы над дос Сантосом

Боец UFC Франсис Нганну считает, что победа над Джуниором дос Сантосом позволит ему получить титульный поединок.



«После последнего боя я думал, что смогу получить титульный бой, но этого не произошло. Я не знаю, почему. Я рад получить бой с Джуниором дос Сантосом. У него нет пояса, но он чемпион. Он выступает, как чемпион, с самого момента своего возвращения.



Думаю, что после победы над дос Сантосом у меня не будет проблем с титульным поединком. Сейчас это единственное, что имеет смысл», — приводит слова Франсиса Нганну MMAJunkie.



Бой Нганну и дос Сантоса состоится на турнире UFC 239, который состоится 7 июля в Лас-Вегасе. Также на этом турнире Джон Джонс проведёт защиту титула в полутяжёлом весе против Тьягу Сантоса.