Нурмагомедов: после тренировки ловлю себя на мысли, что это зависимость

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей зависимости от тренировок.



«Приходишь в зал и борешься всю тренировку, и после тренировки ловишь себя на мысли, что настроение у тебя от усталости, это я называю зависимостью, как от неё лечиться я не знаю. Мне просто необходимо это поддерживать — только так я нахожу выход. Но также есть и другая сторона, всему приходит конец и тренировки не исключение.



Спасибо Михаилу Малютину за все, ты такая же бомба, как и твой зал», — подписал фото в «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.



Напомним, что возвращение Нурмагомедова в октагон запланировано на сентябрь 2019 года, его соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.