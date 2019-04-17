Адесанья: хочу уничтожить Косту раньше, чем это сделает USADA

Временный чемпион UFC Исраэль Адесанья прокомментировал слова Пауло Косты, назвавшего его фальшивым чемпионом.



«Коста назвал меня фальшивым чемпионом? А у него самого есть какой-нибудь пояс? Уверен, что он сам не отказался бы быть таким же фальшивым чемпионом, как и я.



Я хочу уничтожить Косту раньше, чем это сделает USADA. Пауло стоит разобраться со своими неприятностями с допингом. Он хочет быть близким к моему успеху, напомнить о себе, поэтому он и говорит обо мне без умолку», — приводит слова Исраэля Адесаньи BJPenn.



Напомним, Коста должен был драться с Йоэлем Ромеро, но бой не состоялся. Коста провалил допинг-тест. Бой Ромеро и Косты срывался уже дважды. В ноябре прошлого года поединок был отменён из-за травмы Ромеро и позже перенесён на апрель 2019-го.