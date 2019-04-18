Силва: Алесанье стоит вести себя уважительнее

Боец UFC Андерсон Силва считает, что временному чемпиону промоушена в среднем весе Исраэлю Адесанье стоит уважительнее относится к чемпиону организации в полусреднем весе Джону Джонсу.



«Я думаю, что Исраэль мог бы проявить чуть больше уважения к Джону Джонсу. Как бы то ни было, Джон — лучший боец мира. За ним большая история в спорте и огромный опыт.



Исраэль Адесанья очень талантлив, но ему стоит вести себя уважительнее. Хотя, стоит отметить, что перепалки, подобные той, что устроили Адесанья и Джонс, идут на пользу бизнесу. Думаю, что Дэна уайт доволен этой ссорой», — приводит слова Андерсона Силвы MMAFighting.



Напомним, что 13 апреля Исраэль АДесанья стал временным чемпионом UFC в среднем весе.