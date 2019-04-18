Миллеру не дали лицензию после проваленной допинг-пробы, бой с Джошуа отмёнен

Атлетическая комиссия Нью-Йорка отказалась выдать боксёрскую лицензию тяжеловесу Джареллу Миллеру. Бой с британцем Энтони Джошуа, который должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден», отменён, сообщает BoxingNewsOnline.net.

Ранее стало известно, что Миллер провалил тест, который проводила ВАДА. В пробах американского боксёра был обнаружен эндуробол.

Миллер не признал вину, заявив, что его команда будет разбираться в произошедшем. Сам боксёр продолжал подготовку к бою, но теперь Джошуа придётся искать нового соперника.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, говорил, что Джошуа выйдет на ринг 1 июня в Нью-Йорке. В качестве одного из вариантов замены рассматривается Дэррик Чисора.