Царукян: Махачев — удобный соперник для меня, я уверен в себе

Российский боец ММА Арман Царукян поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в UFC. Царукян в дебютном поединке встретится с Исламом Махачевым, этот бой состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге.

«Махачев — удобный соперник для меня. Я никогда бы не принял бой, если бы знал, что у меня нет шансов. Сейчас же я в себе уверен. Вот, например, бой с Ахмедом Алиевым я бы не принял. Слишком неудобный для меня оппонент.

Сильнее ли Ахмед Алиев Махачева? Я считаю, что да. У нас в России вообще мало бойцов такого уровня, кто дерётся ярко и качественно. Он подписался в PFL, но, думаю, потом будет и в UFC», – сказал Царукян в интервью Aiba Fight.

Напомним, что в главном поединка вечера в Санкт-Петербурге встретятся Алексей Олейник и Алистар Оверим.