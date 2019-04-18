Миллер — о срыве боя с Джошуа: я сдавал тест добровольно, зная, что я чист

Американский боксёр Джарелл Миллер не признал вину в применении запрещённых препаратов, комментируя решение Атлетической комиссии Нью-Йорка отказать ему в выдаче боксёрской лицензии для проведения поединка с британцем Энтони Джошуа. Ранее в допинг-пробе Миллера был обнаружен эндуробол. Поединок Миллера и Джошуа, который должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке, отменён.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает и стоит за меня, особенно в это непростое время. Я редко что-то публиковал в социальных сетях, моё внимание было сосредоточено на полдготовке к бою, я не хотел, чтобы меня от него что-то отвлекало.

Сильно расстроен, узнав, что мне не дали лицензию. Я буду подавать апелляцию на это решение. Я никогда нарочно не принимал никаких запрещённых веществ. Когда я узнал о произошедшем, был шокирован.

Я добровольно сдавал тест, зная, что чист. Отказываюсь принимать это решение, знаю, что не сделал ничего плохого. Мне не нужны никакие запрещённые препараты», — цитирует Миллера BBC.