Bellator подписал контракт с бывшим бойцом UFC Воелкером

ММА-промоушен Bellator подписал контракт с ветераном смешанных единоборств 39-летним Бобби Воелкером, сообщает MMAJunkie. Воелкер за свою длительную карьеру провёл в ММА 44 боя, он одержал 31 победу и потерпел 13 поражений. Ранее Бобби выступал в промоушенах Strikeforce и UFC.

В Strikeforce Воелкер одержал 4 победы и потерпел 1 поражение. В UFC он так и не смог записать на свой счёт ни одной победы, проиграв четыре боя. Среди обидчиков Воелкера были Робби Лоулер и Патрик Коут.

Bellator считается второй по популярности и охвату ММА-организацией в мире, лидерство сохраняет UFC.

Напомним, ранее пресс-служба Bellator сообщила о подписании нового контракта с американцем Райаном Бейдером, являющимся чемпионом организации в двух весовых категориях.