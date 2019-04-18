Уиттакер: мой бой с Адесаньей будет односторонним и быстрым

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер заявил, что уверен в победе над Исраэлем Адесаньей, если бойцы встретятся в октагоне. Ранее Адесанья стал временным чемпионом UFC, победив решением судей Келвина Гастелума.

«Я бы точно победил Адесанью. Нет, я не говорю, что этот бой был бы простым. Но Адесанья мне стилистически подходит. Я сам хотел встретиться с Адесаньей, учитывая стилистику.

Когда я смотрел бой Адесаньи с Гастелумом, всё получилось именно так, как я и предполагал. Я знал, как Исраэль будет действовать в этой ситуации.

На самом деле, я сам готовился к такому бою 12 недель. И я очень хотел встретиться с Адесаньей ещё в Мельбурне.

Наш бой? Он не превратится в войну, поединок будет коротким и сладким, поверьте мне. Я гарантирую, что он будет односторонним», — цитирует Уиттакера The Body Lock.