Промоутер Джошуа раскритиковал США за недостаточную борьбу с допингом

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, раскритиковал власти США за недостаточную борьбу с допингом. С критикой Хирн обратился после того, как стало известно о положительной допинг-пробе американца Джарелла Миллера, с которым 1 июня должен был встретиться Джошуа. Атлетическая комиссия Нью-Йорка в итоге не дала Миллеру лицензию, а бой оказался под угрозой срыва.

«Тестирование в США носит слишком периодический характер. В этой сфере делается недостаточно.

Если бы тестирование по типу того, которому подвергся Миллер, проводилось бы по всем США, многие боксёры их провалили бы. Сам Энтони настаивал на том, чтобы сдавать пробы ВАДА, и хотел, чтобы это сделал и соперник. Тестирование должно состояться за 14 недель до боя, а расходы на это оплатили бы из промобюджета.

Сейчас выступают боксёры, которые годами не тестируются. Это нужно изменить», — цитирует Хирна Evening Standard.