Махачев: с радостью буду ждать Кевина Ли в лёгком весе

Российский боец ММА Ислам Махачев отметил, что будет готов ко встрече с американцем Кевином Ли, если он решит перейти в лёгкий вес. Об этом Махачев сказал на пресс-конференции перед турниром UFC в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля. Соперником Махачева на турнире станет россиянин Арман Царукян.

«Я не слышал, что в UFC передумали устраивать мой бой с Кевином Ли. Он сам говорил, что готов. Но он давно планировал подниматься в весе. Думаю, он и до нашего диалога собирался переходить в 77 килограмм, и UFC искали ему там соперника. Потому они и не стали нас сводить. Если вернётся в лёгкий вес, я буду его с радостью ждать. Конечно, мне интересен Ли», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.