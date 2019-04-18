Махачев: нужно подраться с Царукяном, а то потом буду поститься

Российский боец ММА Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя с соотечественником Арманом Царукяном. Поединок состоится на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

«Почему принял бой с дебютантом? Мне нужно было подраться. Скоро месяц Рамадан, я буду поститься, не смогу драться и тренироваться. Получился бы слишком большой простой. Рад, что подерусь в России после нескольких боёв за рубежом. Раньше дрался в Питере, у меня тут уже есть фан-группа небольшая. Приедут поддержать с Дагестана. Дома стены помогают», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Напомним, в Санкт-Петербурге состоится второй в истории России турнир UFC.