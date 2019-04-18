Яквинта: обеспокоенность из-за борьбы делает ударку Хабиба гораздо опаснее

Эл Яквинта, бывший соперник Хабиба Нурмагомедова, отметил высокий уровень ударной подготовки у россиянина.



«Дастин Порье не сталкивался с кем-то вроде Хабиба Нурмаомедова. Борьба Хабиба — огромный фактор. Обеспокоенность из-за борцовских качеств делает ударку Хабиба гораздо опаснее. У него хорошая ударная подготовка. Уникальный стиль. При своих навыках борьбы и сосредоточенности на ней, он отправил Конора Макгрегора в нокдаун. У него богатый арсенал. И с этим возникают большие трудности», — приводит слова Эла Яквинты MMAFighting.



Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье намечен на сентябрь 2019 года, в апреле Порье завоевал титул временного чемпиона организации, победив решением судей Макса Холлоуэя.