Нурмагомедов: у меня настоящий пояс, а у Порье временный. Но и его можно забрать

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал завоевание Дастином Порье титула временного чемпиона UFC в лёгком весе. Напомним, он оказался сильнее Макса Холлоуэя.



«Дастин Порье выиграл пояс. Временный. У меня настоящий. Но его пояс тоже надо забрать, это новый пояс.



Это серьёзный оппонент, он выиграл Петтиса, Альвареса, Холлуэя. Никогда не знаешь, что решит UFC. Говорят, в сентябре я подерусь с Порье, а там посмотрим. С ними всегда сложно переговоры проходят, я тоже со своими тар… принципами. На подготовку пять месяцев, посмотрим. Надеюсь, переговоры закончатся хорошо, и в сентябре мы подерёмся», — передает слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Хабиб — Порье: увидимся в сентябре