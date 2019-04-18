Уиттакер: если Джонсу нужны новые соперники, то я готов

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер подчеркнул, что он был бы не против провести поединок с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.



«Джонс просто убьёт Исраэля Адесанью. Исраэль часто нападает на других бойцов словесно и в целом очень много болтает. Джонс просто вычистил дивизион. Посмотрим, что будет дальше. Но после поединка с Адесаньей у меня будет больше времени. Я вполне мог бы подняться в полутяжёлый вес. Если Джонсу нужны новые соперники, то я готов. Мы вполне можем организовать поединок.



Я думаю, что вполне смог бы составить ему конкуренцию. Не всем под силу поддерживать мой темп. Джонс — превосходный боец. Он опасен. Я не питаю иллюзий насчёт нашего возможного боя, но это было бы интересно», — приводит слова Роберта Уиттакера MMAFIghting.