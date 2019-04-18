Менеджер Нурмагомедова: 90%, что Хабиб вернётся к сентябрьскому турниру

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов подтвердил, что его клиент, вероятнее всего, проведёт следующий поединок в сентябре 2019 года.

«Ислам Махачев говорил, что есть цель, чтобы он, Абубакар Нурмагомедов, Зубайра Тухугов и Хабиб подрались более-менее в одно время. Есть такой план, и мы будем его придерживаться.



Есть ли в планах договориться, чтобы Абубакар и Зубайра выступили где-то ещё во время дисквалификации в UFC? Надо договариваться с атлетической комиссией. Есть некоторые инструменты в правовом поле, которые можно применить. Мы сейчас над этим работаем, в скором времени всё узнаете.



Насколько вероятно, что Хабиб вернётся к сентябрьскому турниру? Думаю, девяносто процентов, что этот бой пройдёт. Порье? Не могу с уверенностью говорить, потому что переговоры ведут организации. Насколько на сегодняшний день нам известно, так оно всё и будет», — приводит слова Магомедова Sport24.