Гассиев подписал соглашение с Matchroom Boxing и переходит в супертяжёлый вес

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев подписал сопромоутерское соглашение с компанией Matchroom Boxing, контракт подписали также Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing.

«Я рад объявить о начале сотрудничества Matchroom Boxing и DAZN с моими промоутерами в лице Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing. Уверен, что это партнёрство принесёт отличный результат. Хочу осчастливить своих фанатов во всём мире и раскрыть весь свой потенциал в захватывающем супертяжёлом весе», — приводит слова россиянина официальный сайт промоутерской компании Matchroom Boxing.

Напомним, предыдущий поединок Мурат Гассиев провёл в финале WBSS, уступив Александру Усику. Последний не так давно также объявил о переходе в хэвивейт.