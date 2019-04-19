Хан: в бою с Кроуфордом я удивлю весь мир

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом, дав понять, что в этой встрече он рассчитывает на успех.

«Если люди и сам Кроуфорд будут судить обо мне по недавнему бою с Самуэлем Варгасом, то думаю, что я удивлю весь мир. Если они думают, что увидят того же боксёра, который был в одном ринге с Варгасом, то они очень удивятся», — приводит слова британца Boxingnews24.

Встреча Теренс Кроуфорд — Амир Хан состоится 20 апреля на арене «Мэдисон Сквер Гарден», что в Нью-Йорке. Для американского боксёра это будет вторая защита титула по версии WBO. В минувшем поединке он нокаутировал Хосе Бенавидеса.