Источник: Миллер ещё может встретиться с Джошуа 1 июня

Допинг-проба B американского тяжеловеса Джаррелла Миллера будет вскрыта 24 апреля, сообщает BadLeftHook. По информации источника, есть теоретические шансы, что если проба окажется чистой, то Миллер получит боксёрскую лицензию от Атлетической комиссии Нью-Йорка и сможет принять участие в поединке с Энтони Джошуа.



Напомним, что ранее стало известно, что Миллер провалил тест, который проводило ВАДА. В пробах американского боксёра был обнаружен эндуробол.



Миллер не признал свою вину, заявив, что его команда будет разбираться в произошедшем. Сам боксёр продолжал подготовку к бою, но теперь Джошуа придётся искать нового соперника.



Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сообщил, что Джошуа выйдет на ринг 1 июня в Нью-Йорке. В качестве одного из вариантов замены рассматривается Дэррик Чисора.