Нурмагомедов в 29-й раз в карьере прошёл допинг-тест USADA

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сдал очередной допинг-тест USADA. Об этом сообщил сам спортсмен в своих сториз в «инстаграме». По словам самого спортсмена, эта проверка стала уже 29-й в карьере Нурмагомедова.



«USADA с утра пришли. В 29-й раз уже», — написал Нурмагомедов, прикрепив изображение наклейки от комиссаров USADA с надписью «спасибо за поддержку чистого спорта».

Нурмагомедов успешно прошёл все 28 предыдущих допинг-тестов.



В последний раз в октагон Нурмагомедов выходил в октябре 2018 года, победив приёмом Конора Макгрегора. Эта защита титула была первой в карьере российского спортсмена. Следующий бой Хабиба запланирован на сентябрь 2019 года, соперником Нурмагомедова станет Дастин Порье, ставший временным чемпионом организации в лёгком весе.