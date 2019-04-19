Шевченко: Россия очень сильно отстала в плане развития женских ММА

Представляющая Киргизию и Перу спортсменка Валентина Шевченко, которая в декабре завоевала чемпионский пояс UFC в женском наилегчайшем весе, объяснила, в чём проблема развития женских ММА в России.

«Думаю, что в этом плане Россия отстала, и ей нужно безусловно догонять, идти вперёд большими темпами. Делать не один бой на турнире UFC, а 10-20, условно говоря. Мировая практика уже показала, что турниры, где нет женских боев, не такие интересные. Просматривая файт-кард и не увидев ни одного женского лица, можно поймать себя на мысли: «Ну так, пойдёт — турнир интересный, но чего-то не хватает». Также есть много примеров турниров UFC, где главные бои — женские. Это всегда интересно.

Что неискушённым зрителям надо в первую очередь понять в женских ММА? Здесь идёт речь о навыках бойца — не женщины или мужчины. Всегда увлекательно смотреть, когда девушка показывает высокий уровень мастерства в боевых единоборствах. Есть много настоящих профессионалов своего дела. Поэтому нужно не просто начинать, а галопом бежать и догонять всех в этом плане.

Мне кажется, люди уже не думают так предвзято о женских ММА. Это просто как-то наработано, повторяется СМИ, ведь такие слова говорили ещё 10-20 лет назад. Но думаю, что люди готовы отказаться от этого стереотипа, только им нужен какой-то пример. Именно его должны давать СМИ, преподнося женские ММА в ином ключе. Думаю, это будет первым шагом, чтобы вывести женские ММА на более высокий уровень именно в России. Во всём мире такой вопрос уже даже не стоит", — цитирует Шевченко телеканал «360».