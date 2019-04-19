Президент Bare Knuckle подтвердил, что бой Лобова и Малиньяджи пройдёт 22 июня

Российско-ирландский боец Артём Лобов встретится на турнире Bare Knuckle FC с Полом Малиньяджи 22 июня в Нью-Гемпшире, сообщает MMAFighting со ссылкой на слова президента организации Дэвида Фельдмана.



На сегодня точное место проведения турнира ещё не определено, однако предполагается, что турнир состоится в Манчестере.



Лобов дебютировал в боксе без перчаток 6 апреля 2019 года, его соперником был Джейсон Найт. Лобов одержал победу единогласным решением судей.



Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Дебютный турнир состоялся в июне прошлого года. Это был первый случай в США с 1889 года, когда бойцы вышли на ринг без перчаток. Согласно правилам промоушена, спортсмены выступают лишь в бинтах.