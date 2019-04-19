Неизвестная взяла анализы крови у бойца UFC, он принял её за работника USADA

Боец UFC Дэн Идж рассказал, что неизвестная женщина по ошибке забрала у него кровь на анализ, поскольку он решил, что она из USADA.



«Я уже привык к этому. Они приходят, забирают анализ мочи или крови и уходят. Я обычно с этим справляюсь легко. Женщина пришла и взяла мою кровь, собрала несколько пробирок. После того как она закончила, я спросил её о заполнении анкет о добавках, которые я принимаю. На что она ответила мне, что никаких документов нет. Я подумал, что, может быть, она новенькая в этой работе.



В итоге перед уходом она уточнила моё имя и была удивлена, поскольку искала какого-то Джона. В итоге она забрала мою кровь. Я забыл потребовать пробирки обратно. У неё была жуткая улыбка, но она была достаточно милой… Это было странно. Надеюсь, что это не повторится с кем-то другим. USADA не использует униформы или значков, так что я не удивился, увидев новое лицо», — приводит слова Дэна Иджа MMAFighting.