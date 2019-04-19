Портер: мужчины-профессионалы уровня Шилдс — звери другой породы

Чемпион WBC в полусреднем весе Шон Портер считает, что у абсолютной чемпионки мира Кдариссы Шилдс нет шансов в боях с мужчинами.



«Нельзя не уважать достижения Клариссы Шилдс. Но если она говорит о бое со мной или Китом Турманов, это тот случай, когда проще сказать, чем сделать.



Нужно понимать, что если она даже спарринговала с боксёрами-мужчинами, то они не дрались в полную силу. Если она выйдет на ринг против боксёра своей весовой категории, она будет уступать ему в физическом плане. Мужчины-профессионалы её уровня — звери совершенно другой породы. Мне нечего доказывать в подобном поединке. Если Шилдс хочет боёв с чемпионами-мужчинами, то ей нужно проявить себя на более низком уровне», — приводит слова Шона Портера TMZ.