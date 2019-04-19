Чарр поблагодарил Путина и российских солдат за поддержку Сирии

Чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Мануэль Чарр признался в любви к России и поблагодарил президента страны Владимира Путина за оказание помощи Сирии.

«Все знают, что я люблю Россию. Это прекрасная страна. Россия поддерживает Сирию. Хочу поблагодарить Путина и российских солдат за то, что они делают. Я люблю Россию», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

Мануэль Чарр имеет достаточно интересную биографию. Спортсмен родился в Ливане, но является гражданином Сирии. При этом большую часть жизни он проживает на территории Германии, но так и не получил гражданства этой страны. Настоящее имя Чарра — Махмуд Омейрат Чарр.

К слову, за годы профессиональной карьеры он трижды боксировал с россиянами, сумев победить Александра Устинова и Дениса Бахтова и досрочно уступив Александру Поветкину.