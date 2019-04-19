Чисора оказался на 17 кг тяжелее Гаши

20 апреля на стадионе O2 Arena в Лондоне состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе экс-претендента на титул чемпиона мира Дерека Чисоры (29-9, 21 КО) и Сенада Гаши (17-2, 17 КО).

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Чисора оказался значительно тяжелее соперника. Дерек показал вес 117,5 кг, в то время как вес Гаши составил 100,0 кг.

В карде турнира выступит также экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Лукас Браун (28-1, 24 КО) — австралиец встретится с Дэвидом Алленом (16-4-2, 13 КО). Вес Брауна перед боем составил 112,5 кг, в то время как Аллен показал 110,7 кг.