Соперник Яковлева уволился с должности охранника перед турниром UFC в Петербурге

20 апреля в Санкт-Петербурге состоится второй в истории UFC турнир в России. В предварительном карде в октагон выйдет россиянин Александр Яковлев, его соперником станет бразилец Алекс да Силва, для которого эта встреча станет дебютной в UFC.

До подписания контракта с промоушеном да Силва работал охранником. По его признанию, он уволился с работы лишь незадолго до турнира в России.

«В Бразилии все знают, что если ты не топ, тебе будет сложно найти спонсором. Когда ты только начинаешь, никто в тебя не верит. Я тренировался днём и работал охранником по ночам три раза в неделю. Но когда я получил шанс в UFC, то очистил весь график, чтобы жить как боец.

Я решил, что как только получу серьёзное предложение в ММА, брошу карьеру. Уровень UFC настолько высок, что здесь невозможно делать две вещи одновременно, так что мне пришлось пожертвовать работой. Сфокусирован только на тренировочном процессе. Никто не приходит в UFC, чтобы стать очередным бойцом. Все хотят стать чемпионом и именно титул является моей целью", — приводит слова бразильца MMA Fighting.

