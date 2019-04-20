Миллер — о срыве боя с Джошуа из-за провала допинг-теста: я облажался

Американский боксёр Джарелл Миллер извинился перед поклонниками за проваленный допинг-тест и последующую отмену поединка с Энтони Джошуа.



«Многое можно сказать прямо сейчас. Сразу к делу: я облажался. Облажался и всё испортил. Есть много способов справляться с ситуациями, и я поступил неправильно. Расплачиваюсь за это. Я упустил большую возможность, и мне очень больно от этого. Моё сердце кровоточит. Я причинил боль семье, друзьям, команде и поклонникам. Но я признаю это.



Справлюсь с этим, всё исправлю и вернусь лучше. Я смирился и теперь понимаю, как справляться с определёнными вещами. Я люблю вас, ребята, и ценю ваши старания. Не хочу портить свою репутацию. Пришло время сделать всё правильно. Так что благодарю вас, ребята, за поддержку», — приводит слова Джаррелла Миллера The Ring.