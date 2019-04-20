Нурмагомедов — Махачеву: никакой недооценки, нам нужен результат

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Исламу Махачеву в поединке с Арманом Царукяном на турнире UFC в Санкт-Петербурге, который пройдёт 20 апреля.



«Братское сердце. Удачи тебе сегодня, и, самое главное, без травм.

Никакой недооценки, нам нужен результат», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Поединок будет проходить в лёгком весе. Для 22-летнего Царукяна, представляющего клуб «Львиное сердце», этот бой будет дебютным в UFC. Царукян провёл 14 боев в ММА и одержал победы в тринадцати, 10 из которых — досрочно: пять нокаутом и пять сабмишеном.



Что касается Махачева, то представитель команды Хабиба Нурмагомедова проведёт седьмой поединок в промоушене. В общей сложности 27-летний боец провёл 17 боев, три из которых завершил нокаутом и семь сабмишеном. В последнем бою он удушающим приёмом победил Каяна Джонсона.