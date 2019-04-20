Авелес: был бездомным, родители сидели на наркотиках. Моё детство было жёстким

Боец АСА Джошуа Авелес рассказал о том, насколько тяжёлым было его детство.



«Да, думаю, вы можете сказать, что у меня было тяжёлое детство и взросление. Был бездомным в какой-то момент, родители сидели на наркотиках в какой-то момент, мы много переезжали и жили в плохих районах. Я рос без отца. Меня воспитывала мама и какое-то время я жил у бабушки с дедушкой. В детстве мне приходилось много драться. В жёстких местах, где я жил, всегда было так: либо дерись, либо улетай. Это значит, что ты либо остаёшься и дерёшься, либо убегаешь. Я и мои братья были воспитаны так, чтобы дать отпор, чтобы никогда не убежать. Потому что, если бы наш дедушка узнал, что мы убежали от драки, он бы нас за это наказал. Мой дедушка всегда говорил нам, если мы постоим за себя — это лучше, чем убегать, как трус, потому что эта проблема никуда не исчезнет. Если мы начинали драку и проигрывали бой, он ругал нас за то, что мы пытались быть задирами. Тогда он надирал нам зад.



Одного из моих братьев убили в 2007. Это была тяжелейшая утрата, потому что мы были очень близки с братьями. Его звали Стивен. Он был убит парнем, который удирал от копов на тачке, не правильно выехал на автостраду и врезался в машину брата. Стивен погиб при ударе, а его друг был ранен.



Слишком много всего, чтобы продолжать писать. Моё детство и взросление были жёсткими, так что я стараюсь дать лучшее своим детям, делая то, что умею лучше всего – это драться», — приводит слова Авелеса пресс-служба турнира.