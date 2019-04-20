Д. Гарсия: у Хана есть стиль, с помощью которого он может победить Кроуфорда

Бывший чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Дэнни Гарсия поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда с Амиром Ханом, который пройдёт в ночь на 21 апреля мск в Нью-Йорке.

«Хороший бой. Людей интересует лишь то, сколько сможет продержаться Хан, ведь очевидно, что он не в состоянии держать удар. Но при этом он хорош в боях с левшами. Он уничтожил Джуду и очень легко победил Девона Александера.

Не думаю, что левосторонняя стойка Теренса станет для него преимуществом. На мой взгляд, шансы на победу в этом бою будут равны, до тех пор пока Кроуфорд не донесёт до Амира крепкий удар. У Хана есть стиль, с помощью которого он может победить Кроуфорда. Но посмотрим, как всё сложится", — приводит слова Гарсии Boxingnews24.