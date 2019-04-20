Евлоев победно дебютировал в UFC, Абдурахимов нокаутировал Тыбуру

В Санкт-Петербурге завершился предварительный кард турнира UFC Fight Night 149. В каждом из шести боёв участие принимали россияне и победили в пяти схватках.
Магомед Мустафаев после продолжительной паузы в карьере провёл уверенный поединок, нокаутировав Рафаэля Физиева в первом раунде. Тринадцатый номер рейтинга UFC в супертяжёлом весе Шамиль Абдурахимов досрочно победил Марчина Тыбуру, занимающего десятое место в рейтинге.
Экс-чемпион M-1 Challenge Мовсар Евлоев успешно дебютировал в промоушене, победив единогласным решением судей Сен Ву Чоя.
UFC Fight Night 149. Санкт-Петербург. Предварительный кард
Магомед Мустафаев — Рафаэль Физиев — победа Мустафаева техническим нокаутом в первом раунде
Михал Олексейчук — Гаджимурад Антигулов — победа Олексейчука нокаутом в первом раунде
Александр Яковлев — Алекс да Силва — победа Яковлева удушающим приёмом во втором раунде
Шамиль Абдурахимов — Марчин Тыбура — победа Абдурахимова техническим нокаутом во втором раунде
Султан Алиев — Кейта Накамура — победа Алиева единогласным решением судей
Мовсар Евлоев — Сен Ву Чой — победа Евлоева единогласным решением судей.