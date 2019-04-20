Евлоев победно дебютировал в UFC, Абдурахимов нокаутировал Тыбуру

В Санкт-Петербурге завершился предварительный кард турнира UFC Fight Night 149. В каждом из шести боёв участие принимали россияне и победили в пяти схватках.

Магомед Мустафаев после продолжительной паузы в карьере провёл уверенный поединок, нокаутировав Рафаэля Физиева в первом раунде. Тринадцатый номер рейтинга UFC в супертяжёлом весе Шамиль Абдурахимов досрочно победил Марчина Тыбуру, занимающего десятое место в рейтинге.

Экс-чемпион M-1 Challenge Мовсар Евлоев успешно дебютировал в промоушене, победив единогласным решением судей Сен Ву Чоя.

UFC Fight Night 149. Санкт-Петербург. Предварительный кард

Магомед Мустафаев — Рафаэль Физиев — победа Мустафаева техническим нокаутом в первом раунде

Михал Олексейчук — Гаджимурад Антигулов — победа Олексейчука нокаутом в первом раунде

Александр Яковлев — Алекс да Силва — победа Яковлева удушающим приёмом во втором раунде

Шамиль Абдурахимов — Марчин Тыбура — победа Абдурахимова техническим нокаутом во втором раунде

Султан Алиев — Кейта Накамура — победа Алиева единогласным решением судей

Мовсар Евлоев — Сен Ву Чой — победа Евлоева единогласным решением судей.