Магомедшарипов: не буду драться с Эдгаром, мы из одной команды

Боец UFC Забит Магомедшарипов поделился впечатлениями от турнира UFC в Санкт-Петербурге, который проходит в эти минуты, а также рассказала о дальнейших карьерных планах.

«В прошлый раз я просил боя в России, но мне вместо этого дали поединок на номерном турнире. Два боя я провёл в США. Мне понравилось. Что касается турнира в Санкт-Петербурге, то тут приличные бои. Магомед Мустафаев отлично выступил. Очень зрелищно подрался, мне понравилось. Мы вместе готовились.

Стану ли драться с Фрэнки Эдгаром, если он станет чемпионом? Ему должны дать титульный бой, он уже опытный боец. Мы не будем драться, потому что мы из одной команды. Я лучше подожду.

Как пройдёт бой Ислама Махачева? Посмотрим. Я заходил к нему сейчас, он заряжен, настроен», — сказал во время пресс-подхода Забит Магомедшарипов, присутствующий на турнире UFC Fight Night 149 в качестве приглашённой звезды.