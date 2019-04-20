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UFC Fight Night 149: Джотко победил Амедовски, А. Шевченко проиграла Модаффери

UFC Fight Night 149: Джотко победил Амедовски, А. Шевченко проиграла Модаффери
Бокс/ММА / ММА

В Санкт-Петербурге стартовал основной кард турнира UFC Fight Night 149. В его первом бою поляк Кшиштоф Джотко прервал серию поражений из трёх поединков и единогласным решением судей сумел победить дебютанта промоушена, экс-бойца Bellator Алена Амедовски, нанеся тому первое поражение в профессиональной карьере.

Во втором бою основного карда турнира UFC Fight Night 149 встретились представительницы легчайшего веса Антонина Шевченко и Роксан Модаффери. Спортсменка из США была чуть лучше небитой доселе соперницы, что и отразилось в судейских записках — победа Модаффери раздельным решением — 29:28, 28:29, 29:28.

Напомним, что Антонина Шевченко является старшей сестрой чемпионки UFC Валентины Шевченко.

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