UFC Fight Night 149: Джотко победил Амедовски, А. Шевченко проиграла Модаффери

В Санкт-Петербурге стартовал основной кард турнира UFC Fight Night 149. В его первом бою поляк Кшиштоф Джотко прервал серию поражений из трёх поединков и единогласным решением судей сумел победить дебютанта промоушена, экс-бойца Bellator Алена Амедовски, нанеся тому первое поражение в профессиональной карьере.

Во втором бою основного карда турнира UFC Fight Night 149 встретились представительницы легчайшего веса Антонина Шевченко и Роксан Модаффери. Спортсменка из США была чуть лучше небитой доселе соперницы, что и отразилось в судейских записках — победа Модаффери раздельным решением — 29:28, 28:29, 29:28.

Напомним, что Антонина Шевченко является старшей сестрой чемпионки UFC Валентины Шевченко.