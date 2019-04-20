Павлович нокаутировал Голма на турнире UFC в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается турнир UFC Fight Night 149. Одним из самых ожидаемых его событий стал поединок с участием экс-чемпиона Fight Nights Global в тяжёлом весе Сергея Павловича. Россиянину противостоял Марсело Голм из Бразилии. Уже в первом раунде Павлович оформил победу нокаутом.

Этот успех стал для Сергея первым в UFC. В дебютном бою в промоушене он досрочно проиграл Алистару Овериму. Что касается Марсело Голма, то для бразильца это поражение стало третьим кряду в UFC, он провёл в промоушене четыре встречи.

Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге станет встреча в тяжёлом весе, в которой силами померятся россиянин Алексей Олейник и голландец Алистар Оверим.