Оверим нокаутировал Олейника на турнире UFC Fight Night 149

В Санкт-Петербурге завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. В главном его событии встретились бойцы тяжёлого веса Алистар Оверим и Алексей Олейник.

Россиянин неплохо начал бой и пытался прессинговать Оверима. Однако с середины первого раунда голландец начал перехватывать инициативу. Алексей раз за разом пропускал удары коленом от Оверима в туловище и в голову.

В конце первого раунда после серии точных попаданий от голландца Олейник упал на канвас и Алистар обрушил на россиянина град ударов. В результате рефери пришлось вмешаться и зафиксировать победу Оверима техническим нокаутом.

Для Алистара эта победа стала второй подряд, в предыдущей встрече он — также в первом раунде — нокаутировал Сергея Павловича. Что касается Олейника, то Алексей прервал серию из двух побед.