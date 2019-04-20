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Нурмагомедов — Махачеву: ты будешь чемпионом, самое главное — пахать

Нурмагомедов — Махачеву: ты будешь чемпионом, самое главное — пахать
Бокс/ММА / ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Ислама Махачева с победой над Арманом Царукяном на турнире в Санкт-Петербурге, а также назвал его будущим чемпионом.

«Поздравляю тебя и всю нашу команду, слава богу, всегда и везде работа продолжается, и, дай бог, ты будешь чемпионом, самое главное — пахать и пахать.

Отдельная благодарность сопернику, так как рынок без конкуренции не существует, нам, бойцам, как воздух нужен тяжёлый и конкурентный бой, чтобы мы могли в первую очередь проверить себя на прочность, также, пересматривая бой, выявлять свои ошибки. Арман, у тебя всё впереди, ты молод и голоден, продолжай в том же духе», — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Махачев победил Царукяна на турнире UFC Fight Night 149
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