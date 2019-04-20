Махачев: сейчас злой и хочу вернуться как можно быстрее

Боец UFC Ислам Махачев прокомментировал победу над Арманом Царукяном на турнире в Санкт-Петербурге. Ислам признался, что участие в домашнем турнире оказывало на него дополнительное давление.

«Думаю, за границей мне было бы действительно комфортнее драться, чем в России. Словами не описать, какое давление было. Много людей приехало ко мне, многие поддерживали, не хотел никого подвести. Как можно скорее хочу вернуться в клетку. Сейчас злой и хочу вернуться быстрее, чтобы показать себя во всей красе. Да, хотел бы вернуться 7 сентября», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Напомним, победа над Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 стала для Махачева пятой кряду и шестой — в UFC.