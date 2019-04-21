Оверим: всё ещё хочу боя с Волковым

Боец UFC Алистар Оверим поделился впечатлениями от турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, в ходе которого нокаутировал Алексея Олейника. Голландец поделился также дальнейшими карьерными планами.

«Мне было очень комфортно драться в России. Многие российские фанаты поддерживали меня, пусть я и дрался против местного. По моему мнению, Олейник тоже сложный соперник. Я должен был драться с Волковым. Если мне удастся это сделать, я обязательно побью его.

Всё ещё хочу с ним встретиться. Встреча не произошла сегодня, но, надеюсь, состоится в следующий раз. Сейчас я планирую уйти на каникулы и вернуться в сентябре», — передаёт слова Оверима корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Победа над Олейником стала для Оверима второй кряду. В предыдущем бою Алистар нокаутировал Сергея Павловича.