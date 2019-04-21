Махачев: видимо Д. Дэнис мой фанат, пусть подпишется в UFC, я подерусь с ним

20 апреля в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. В соглавном событии вечера перспективный боец лёгкого веса Ислам Махачев встретился с дебютантом промоушена Арманом Царукяном. Победа Махачеву досталась неожиданно трудно.

Впечатлениями от неё поделился и скандальный боец Bellator Диллон Дэнис, отдавший должное Царукяну. Махачев отреагировал на слова Дэниса, написанные тем в «Твиттере», выразив готовность провести с Дэнисом поединок.

«Слова Дэниса? Как тут прокомментировать? Видимо он мой фанат, раз уже посмотрел. Не знаю, что сказать. Пусть подпишется в UFC, с ним подерусь тоже», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Напомним, Дэнис — один из членов команды Конора Макгрегора и являлся одним из главных действующих лиц скандала с участием Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.