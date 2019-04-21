Чисора победил Гаши, Аллен нокаутировал Брауна

В ночь с 20 на 21 апреля мск в Лондоне состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерека Чисоры с малоизвестным Сенадом Гаши. Поединок оказался крайне скучным и не радовал изобилием ярких моментов. Британец пытался работать первым номером, в то время как Гаши постоянно отступал, выполняя роль типичного спойлера. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу Чисоре.

В Лондоне также выступил экс-чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Лукас Браун. Австралиец встретился с британцем Дэвидом Алленом и уже в третьем раунде пропустил от соперника жёсткий удар по печени. Браун не сумел от него оправиться, и рефери зафиксировал победу Аллена нокаутом.