Нурмагомедов пообщался с гендиректором РФПИ и намекнул на хорошие новости

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от турнира в Санкт-Петербурге UFC Fight Night 149, где ему удалось пообщаться с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. После беседы с функционером Нурмагомедов намекнул на хорошие новости для любителей спорта.

«На турнире UFC с Кириллом Александровичем, сами бои и организация были на высшем уровне, но всегда есть куда расти. Если наш разговор воплотится в реальность, то вас, болельщики, ждут хорошие новости. Время всё покажет», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хабиба Нурмагомедова в социальной сети.