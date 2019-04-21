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Павлович — о критике в свой адрес: диванные войска нужно ставить на место

Павлович — о критике в свой адрес: диванные войска нужно ставить на место
Бокс/ММА / ММА

20 апреля в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. В основном карде выступил экс-чемпион Fight Nights Global Сергей Павлович. Россиянин в первом же раунде нокаутировал Марсело Голма и, таким образом, закрыл досрочное поражение от Алистара Оверима. После завершения встречи боец прокомментировал успех, заодно обратившись к недоброжелателям.

«Хочу сказать спасибо всем, кто пришёл и болел за меня. Также хочу сказать, что после поражения на меня вылилось столько говна, не побоюсь этого слова. Сейчас хочу сказать диванным войскам, что должен быть какой-то предел, их нужно ставить на место. Для начала, прежде чем что-то говорить, надо хотя бы хоть раз подраться по любителям», — сказал Павлович в интервью, размещённом на канале UFC Russia в YouTube.

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