Ян: заблокировал около 300 фанатов Нурмагомедова в «Инстаграме»

Боец UFC Пётр Ян признался, что его аккаунт в «Инстаграме» подвергся атаке фанатов Хабиба Нурмагомедова. Она стала следствием высказываний Яна, в которых он назвал Хабиба не самым зрелищным бойцом.

«Я заблокировал около 300 фанатов Нурмагомедова. Многим из них ответил. Может, неправильно сделал, что отвечал гадостью на гадость. Но я такой, какой я есть, и не могу промолчать. Кто-то продолжал писать, но думаю, что это какие-то интриганы.

Возможно, мою мысль не дали продолжить до конца. Никого не хотел задевать. Нет такого, что хотел кого-то оскорбить. Наверное, неправильно всё преподнесли», — сказал Пётр Ян в интервью, размещённом на канале «Разрешите вас перебить» в YouTube.

Напомним, Пётр Ян следующий поединок должен провести с Джимми Риверой.