Хан: не мог продолжать бой, но не собирался сдаваться

Ранним утром 21 апреля мск в Нью-Йорке состоялся титульный поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и бывшего чемпиона в первом полусреднем весе Амира Хана. Встреча завершилась победой Кроуфорда техническим нокаутом в шестом раунде. На старте трёхминутки Теренс пробил Хану ниже пояса и рефери принял решение остановить бой.



Позже появилась информация, что остановить бой рефери призвал тренер Хана Вирджил Хантер. По словам Хана, он не мог продолжать бой, но не собирался сдаваться.



«Я получил удар ниже пояса. Меня настигла ужасная боль в животе и ногах, я не мог продолжать бой. Не было никакого смысла в том, чтобы дать мне пять минут на восстановление, мне было очень больно, и я не мог двигаться. Но я не собирался сдаваться, потому что всегда сражаюсь до самого конца.



Я никогда в жизни не сбегал с ринга. Когда тренер задал мне вопрос, я подумал, что он спрашивает, больно ли мне от этого удара, и я ответил, что да. Но я планировал переждать, пока боль пройдёт, и продолжить поединок», — приводит слова Амира Хана BoxingScene.