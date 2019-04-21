В UFC не согласны с критикой Нурмагомедова о плохом продвижении российских ММА

Вице-президент UFC Дэвид Шоу не согласился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который ранее заявил, что организация плохо продвигает российских спортсменов.



«Я не согласен с Хабибом Нурмагомедвым. Нам многое удалось сделать в России. Буквально десять месяцев назад мы открыли офис в этой стране и смогли собрать 23 тысячи человек на первом турнире в Москве. Собрав пять тысяч на турнир в Санкт-Петербурге, мы получаем среднюю посещаемость в 15 тысяч человек. Что до продвижения бойцов, то в Санкт-Петербурге в каждом поединке участвовал хотя бы один российский спортсмен.



Мы работаем с российскими бойцами и ставим их в карды турниров. Это лучшее продвижение. Мы прикладываем много усилий для промоушена и маркетинга, в итоге по максимуму заполнив кард российскими бойцами на турнире в Санкт-Петербурге», — приводит слова Дэвида Шоу MMAJukie.