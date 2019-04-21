Бойца UFC Даррена Тилла арестовали за хулиганство и угон такси

Боец UFC Даррен Тилл был арестован испанской полицией в Тенерифе, где он находился в отпуске, сообщает Daily Mail. По информации источника, причиной этого стало неадекватное поведение британского бойца.



Даррен отдыхал в компании друзей, но работники отеля обратили внимание на них в тот момент, когда Тилл начал ломать мебель на балконе. После этого боец схватился за огнетушитель и начал использовать его в коридоре, разбрызгивая пену. После этого Тилл пытался проникнуть в другую гостиницу, но был остановлен охраной.



Кроме этого, Тилл подозревается в угоне такси. По информации источника, Тилл воспользовался моментом, когда таксист загружал вещи спортсмена в багажник, и уехал на этом автомобиле сам. Машина была задержана полицией. В настоящее время Тилл находится в участке.