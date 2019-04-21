Гэтжи: Хабиб Нурмагомедов не смог бы контролировать меня так, как других

Боец UFC Джастин Гэтжи поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом UFC Хабибом нурмагомедовым.



«Моя главная цель сейчас — Хабиб Нурмагомедов. Он не сможет проводить на мне тейкдауны, как на других. Мой тренер по борьбе является чемпионом США 2006 года. Я работаю с ним два раза в неделю. Я не так вынослив, как был на пике своей борьбы в университете, но я и не тренирую выносливость в таком же ключе.



Я не говорю о том, что выиграю борцовский поединок у Нурмагомедова, но я точно смогу защититься от тейкдаунов лучше, чем любой другой боец. При этом я буду гораздо опаснее в клинче, используя колени и апперкоты. Хабиб изматывает соперников, но он не сможет так контролировать меня, как других. Я способен пережить 25 минут борьбы, но я собираюсь навязать свои сильные стороны в стойке. а там я гораздо опаснее Хабиба», — приводит слова Джастина Гэтжи MMAFighting.